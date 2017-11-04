Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года

Российская гимнастка Маргарита Мамун завершила профессиональную карьеру. Об этом рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, слова которой приводит ТАСС.

«Она закончила [карьеру], выступать не будет. К сожалению, она выполнила свою миссию», — заявила Винер-Усманова.

1 ноября спортсменке исполнилось 22 года.

8 сентября Мамун вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова. Бракосочетание состоялось в ЗАГСе в Барвихе. Сухоруков сделал предложение Мамун на Балу олимпийцев в декабре 2016-го.

На Олимпийских играх 2016 года спортсменка завоевала золотую медаль в личном многоборье. Второе место заняла ее соотечественница Яна Кудрявцева, которая ушла из спорта в ноябре 2016-го. На счету Мамун также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы на европейских первенствах.