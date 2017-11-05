108-килограммовый Зверь захотел боя со ставшим боксером бывшим игроком МЮ

Полузащитник клуба третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу «Уикомб» Адебайо Акинфенва (Adebayo Akinfenwa) захотел провести боксерский поединок с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает The Sun.

«Рио — легенда. Я ему аплодирую. Он в бешеной форме. Это то, что меня притягивает. Конечно, если Рио захочет, я могу позвонить ему, мы сможем провести этот бой чуть позже, когда я закончу карьеру. Но я думаю, я его нокаутирую», — заявил Акинфенва.

О желании Фердинанда начать боксерскую карьеру стало известно 19 сентября. 38-летний игрок готовится к боксерскому поединку, параллельно участвуя в съемках шоу о своих тренировках Defender to Contender. Ожидается, что он проведет бой в последнем эпизоде передачи. Тренироваться англичанин начал в 2017 году.

35-летний Акинфенва весит 108 килограммов и считается самым сильным футболистом Англии. Он носит прозвище Beast (Зверь).