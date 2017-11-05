В ДНР заявили об обстреле окрестностей Донецка 120 ракетами

Украинские силовики выпустили около 120 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» по окраинам Донецка. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает в воскресенье, 5 ноября, «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что атака началась в воскресенье в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Одни ракеты упали в районе донецкого аэропорта, другие — в селе Яковлевка.

Точных данных о жертвах среди мирного населения и разрушениях пока нет. «Интерфакс» со ссылкой на представителя одного из силовых ведомств ДНР сообщает, что один ребенок погиб от осколочного ранения, еще двое попали в больницу после обстрела поселка Трудовские под Донецком.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.