Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Донецка со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства возбудить уголовное дело по факту массированных артиллерийских обстрелов жителей Донецка украинскими военными, применявшими реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Сообщение размещено на сайте СКР.

«В результате этих действий украинских вооруженных сил, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Также указывается, что в ходе расследования этого преступления «будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали».

«Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел. Российские следователи примут все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание», — подчеркивается в сообщении.

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка 5 ноября. Указывалось, что бойцы ВСУ выпустили по объектам около 120 ракет. Сообщалось, что погиб один ребенок, еще два человека попали в больницу.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.