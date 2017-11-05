Часовщики Officine Panerai переосмыслили дизайн модели-бестселлера

Флорентийская часовая мануфактура Officine Panerai выпустила четыре новые модели в коллекции Luminor Due, запущенной в 2016 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 5 ноября.

Это часы с механизмами с трехдневным запасом хода. Две модели — Luminor Due 3 Days Titanio и Luminor Due 3 Days Oro Rosso оснащены механизмом калибра P.1000 либо его скелетонизированной версией P.1000/10 в 42-миллиметровом корпусе из титана либо розового золота соответственно.

Две другие модели — Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio и Luminor Due 3 Days Automatic Titanio в корпусах диаметром 45 миллиметров из стали либо титана — оснащены автоматическими механизмами P.4000/10 с золотым ротором с узором Сlous de Paris или P.4000 соответственно. Трехдневный запас хода обеспечивают два заводных барабана. За работой механизма можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку.

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

Осенью 2017 года Officine Panerai представила три новые версии часов Radiomir, Radiomir 1940 и Luminor 1950 с зелеными циферблатами.