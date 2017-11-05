Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму

Итальянский косметический бренд Kiko Milano выпустил капсульную коллекцию под названием Into The Dark («Во тьму»), сообщается на сайте бренда.

Линейка замыкает серию из семи лимитированных выпусков, посвященную 20-летию бренда. Ее соавторами стали дизайнеры Мирко Фонтана и Диего Маркес, основатели модного бренда Au Jour le Jour. В коллекцию вошли клатч с принтом, изображающим яркие цветы на черном фоне и выглядывающую из них черную кошку, а также блеск для губ, тени для век, тушь для ресниц, карандаши для глаз, лаки для ногтей, палетку румян, кисть для макияжа, зеркало и наклейки для маникюра в виде цветов и кошек.

Kiko Milano — косметический бренд, основанный в 1997 году в Италии. Насчитывает более 800 магазинов в 15 странах, а также имеет интернет-магазины в 35 странах. Сотрудничал с дизайнером Россом Лавгроувом и другими знаменитостями мира моды.