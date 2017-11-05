Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci

В московской галерее на Солянке открылась выставка «Nina Ricci. Во сне и наяву», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди экспонатов выставки — произведения бразильской художницы-иллюстратора Аны Штрампф, а также работы студентов Британской высшей школы дизайна, навеянные дизайном флаконов ароматов марки Nina Ricci Nina & Luna в виде голубого и красного яблока.

«Мне всегда нравились предметы русского народного творчества, особенно матрешки и платки с цветочными узорами. Моя бабушка родом из Латвии, и я ощущаю некую эмоциональную связь с Россией, — рассказала Ана Штрампф. — Я рада, что мои работы показаны в Москве».

Кроме работ художников, на выставке представлены документы и арт-объекты, иллюстрирующие историю модного дома Nina Ricci, который в 2017 году отметил свое 85-летие (эскизы, фотографии, статьи, рассказывающие о модных дефиле и о создании первых духов дома и современных ароматах). Выставка продлится до 10 декабря.

Ранее в ноябре сообщалось, что в московском универмаге ГУМ открылась выставка костюмов, аксессуаров и украшений к фильму Алексея Учителя «Матильда». На первой линии универмага размещено около 50 нарядов, созданных под руководством художников по костюмам Надежды Васильевой и Ольги Михайловой.