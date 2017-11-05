Ставший чемпионом UFC боец объяснил суть ММА

Канадский боец Жорж Сент-Пьер, победивший англичанина Майкла Биспинга и ставший обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, объяснил суть смешанных единоборств (ММА). Слова спортсмена приводит MMA Fightings.

«Суть ММА заключается не в том, у кого больше яйца, а в технике, умении ставить ловушки и интеллекте. Я вышел на бой с более тяжелым соперником и пытался доказать это всем моим фанатам», — заявил боец.

По словам Сент-Пьера, поединок с Биспингом стал для него испытанием. Он отметил, что перешел в среднюю весовую категорию из полусредней, потому что набрал мышечную массу.

Ранее 5 ноября канадец «задушил» Биспинга в третьем раунде титульного боя на турнире UFC 217, до этого проведя серию ударов кулаками и локтями. Англичанин был действующим чемпионом организации в среднем весе. Также свои пояса потеряли американец Коди Гарбрандт, проигравший соотечественнику Ти Джею Диллашоу, и полька Йоанна Енджейчик, которая была нокаутирована американкой Роуз Намаюнас.

Сент-Пьер — бывший чемпион UFC в среднем весе. Всего он провел 28 боев, в которых одержал 26 побед (8 из них нокаутом) и дважды проиграл.