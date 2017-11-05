Наука и техника
 

Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы

Перейти в «Мою Ленту»

Китай в воскресенье, 5 ноября, провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн 3Б» с двумя спутниками навигации «Бэйдоу 3» с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Старт произошел в 19:45 по местному времени (14:45 по московскому), сообщило агентство Синьхуа.

Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы «Бэйдоу». В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).

Разработка системы «Бэйдоу» началась в 1994 году. Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников.

В августе сообщалось, что ученым Китая удалось создать новый ионный двигатель, который можно использовать для обеспечения маневрирования космических спутников.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China launches two BeiDou-3 navigation satellites on single carrier rocket
Китай создал новый ионный двигатель
Китай обнародовал планы по освоению Солнечной системы
Последние новости
Почти 30 человек погибли при стрельбе в техасской церкви
Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы
Умер второй пострадавший при атаке смертника на пост ДПС в Ингушетии
В ДНР заявили об обстреле окрестностей Донецка 120 ракетами
Третьеклассница из Чечни получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Пожизненно отстраненные российские лыжники примут участие в Кубке мира
Придуманы носки для борьбы с приставаниями и домогательствами
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05Сегодня

Здравствуй, дедушка

Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
13:09Сегодня

Цена на «устаревший» iPhone 8 рекордно упала в России

06:58 1 ноября

Назван критический возраст для отцовства

20:38 4 ноября

Антарктические ледники ускорили таяние

Наука и техника00:06 3 ноября

Плач колхозника

Почему все ненавидят iPhone X
11:4129 октября

Брэнсон отвел полгода на подготовку к полету в космос

04:40Сегодня

Ученые научились справляться с навязчивыми мыслями

17:51 3 ноября

Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

Наука и техника00:0130 октября

«Их мучили самым бесчеловечным способом»

Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
19:45 4 ноября

Японцы придумали секс-робота для женщин и геев

14:14 3 ноября

«Крымской Атлантиде» предрекли тотальное уничтожение

06:5820 октября

Оральный секс признали опасным для мужчин

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Третьеклассница из Чечни получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Определены статьи триллионных расходов Москвы
Пьяный мужчина напал на фельдшера скорой в Москве
На Урале инвалид расчленил двух женщин и умер
Погибшие в катастрофе Ми-8 у Шпицбергена ученые оказались случайными попутчиками
Все материалы
Мир
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Джихад, порно и аниме
Что скрывает секретный архив Усамы бен Ладена
Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе
Почти 30 человек погибли при стрельбе в техасской церкви
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Напостили
Русские готовили Майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Недостройка века
Ради свободы от СССР Латвия пожертвовала дешевым электричеством
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
США заинтересовались российской идеей о миротворцах в Донбассе
Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США
Комбат «Донбасса» пообещал наказать жителей Крыма за выход из состава Украины
СБУ заподозрили в уничтожении главной улики против сына Авакова
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Путину и духовным лидерам России показали тяжелый мотоцикл «Иж»
Завершено строительство «Турецкого потока» на территории России
В Мексике обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти
МВФ выдвинул Украине новые требования
В России проверят цены на iPhone X
Подсчитан ущерб Украины от коррупции
Все материалы
Силовые структуры
Ореховский терминатор
Киллер самой мощной банды 90-х убивал жестоко и со вкусом
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Двум посетителям московской хинкальной выстрелили в пах из травматики
Пьяный мигрант убил советника главы Электростали из-за претензий по ремонту
ФСБ объявила о срыве революции
Два московских боксера отобрали пять миллионов у жителя Чебоксар
Все материалы
Наука и техника
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Цена на «устаревший» iPhone 8 рекордно упала в России
Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы
Антарктические ледники ускорили таяние
Ученые научились справляться с навязчивыми мыслями
Все материалы
Спорт
Тигрица на воле
Лучшая гимнастка планеты Маргарита Мамун ушла из спорта в 22 года
За беззубого!
Девушки мечтают спасти Россию с Овечкиным, пока Уткин падает со стула
Игравший в меньшинстве ЦСКА упустил победу над лидером чемпионата
Пожизненно отстраненные российские лыжники примут участие в Кубке мира
Ставший чемпионом UFC боец объяснил суть ММА
Афганистан впервые поедет на зимнюю Олимпиаду
Депутат возмутился отсылками к СССР в новой форме сборной России
Все материалы
Культура
«Гитлер казался Сталину податливым фигляром»
Почему Сталин — не Гитлер, хотя тоже психопат
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Тору никто не пишет
Кино недели: от возвращения бога грома до «Дикаря» Венсана Касселя
Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
Джонни Деппу попеняли за перегар и шатание на красной ковровой дорожке
Полиция Нью-Йорка приготовилась арестовать Вайнштейна
Кевина Спейси объявили персоной нон-грата сразу несколько учреждений
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
В сети позавидовали задирающему маме платье малышу
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
Посольство Финляндии в США попросило помощи в розыске актера Мэтта Деймона
Несколько шариков озадачили пользователей сети
Отъевшийся енот застрял в ливневой решетке и попал в новости
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали на краденом Bentley в Петербурге
Все материалы
Ценности
Не заржавел агрегат
Британцы спустят миллионы на кареты с паровыми двигателями
Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci
Придуманы носки для борьбы с приставаниями и домогательствами
Bulgari покрыл сумки и галстуки звездами к Рождеству
Сара Джессика Паркер продаст свои туфли на Пятой авеню
Японцы предложили россиянам казаки в горошек
Ford Mustang предложили превратить в 1000-сильный суперкар за 170 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
В Париже открылся первый ресторан для любителей обедать в голом виде
Британский пес пригнал стадо овец хозяйке на кухню
В Лондоне объявили о победе над 130-тонным «канализационным монстром»
Сердитый слоненок рассмешил пользователей сети
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Стали известны самые выгодные при перепродаже цвета машин
Появилось первое изображение «суперкара будущего» от Lamborghini
Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы