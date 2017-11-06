Власти Кении обвинили посетителей заповедника в гомосексуализации львов

Глава Совета по классификации фильмов Кении (отвечающего за цензуру в кино) доктор Иезекиль Мутуа полагает, что посетители национального заповедника «Масаи — Мара» могли научить львов однополому спариванию. Об этом чиновник рассказал в интервью изданию Nairobi News, которое разместил в своем Twitter.

Недовольство Мутуа вызвал снимок британского фотографа Пола Гольдштейна, которому удалось заснять, как один самец забрался сверху на другого.

По мнению кенийского чиновника, на животных могли повлиять «геи, которые пошли в национальный парк и вели себя плохо».

По словам Мутуа, гомосексуализм обусловлен влиянием демонов, которые теперь «добрались и до животных». Доктор настаивает на необходимости изоляции попавших в камеру львов и научном изучении причин их поведения.

В сентябре в Кении случился скандал, когда пользователи интернета разглядели призыв к изнасилованию на упаковке презервативов.