В Кении будут сажать на четыре года за использование пластиковых пакетов

В Кении вступил в силу самый жесткий в мире закон, ограничивающий использование неразлагающихся пластиковых пакетов. Об этом сообщает Associated Press.

Запрет распространяется на их использование, изготовление и импорт. Нарушителям — физическим лицам и производителям — грозит штраф до 38 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до четырех лет. Исключение сделано только для компаний, производящих мешки для промышленных целей, уточняет Sky News.

Власти пошли на столь жесткие меры из-за отчаянной экологической ситуации. В Кении ежегодно продавалось или раздавалось около 100 миллионов пакетов. В естественной среде срок разложения пластика составляет от 500 до 1000 лет. В итоге пакетами с отходами оказались завалены улицы многих городов.

Кроме того, огромное количество сумок сбрасывается в океан, что приводит к гибели рыбы, черепах, обитающих на побережье птиц и других животных. «Если мы продолжим в том же духе, к 2050 году, у нас будет больше пластика в океане, чем рыб», — заявил в этой связи координатор программы ООН по защите окружающей среды в Кении Хабиб Эль-Хабр.

После введения запрета Кения стала 40-ой страной в мире, где на законодательном уровне ограничивается использование пластиковых пакетов.