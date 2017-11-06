В Киеве с криками «Мусор поганый!» избили советника Авакова

В Киеве у входа в здание Высшего специализированного суда напали на советника главы украинского МВД Зорана Шкиряка, сообщает «Обозреватель».

Шкиряка окружила толпа из ста человек, пришедших на заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова. Она начали толкать чиновника, выкрикивая «Мусор поганый» и «Наконец мы до тебя добрались!» Они пообещали засунуть Шкиряка в мусорный бак, вмешавшиеся в конфликт полицейские вывели советника Авакова из толпы.

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Ранее 6 ноября в центре Киева пять человек напали на сотрудника американского посольства Омара Карденти. Сообщается, что группа мужчин бросилась на него с криком «Иностранцы, убирайтесь прочь!».

Служба безопасности посольства обратилась в полицию. По предварительной информации, 40-летний дипломат не получил серьезных травм. Рассматривается несколько версий нападения, в том числе «провокация для дестабилизации обстановки в стране».

Колмогорова в ноябре приговорили к 13 годам лишения свободы из-за инцидента с автомобилем около Мариуполя. В 2014 году пограничники потребовали остановиться водителя, двигавшегося в сторону блокпоста. Тот не выполнил требование, военные начали стрелять, погибла женщина. Как сообщает телеканал «112 Украина», Высший специализированны суд отменил приговор Колмогорову, его освободили из-под стражи. Дело отправили на пересмотр.