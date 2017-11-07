В Госдуме заявили о необходимости создания Арктического кодекса

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока выступил за создание специального закона или кодекса для Арктики. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Николай Харитонов.

«Работа предстоит огромная, но это уже начато», — отметил он.

Документ позволит систематизировать все нормативно-правовую базу по развитию этих территорий.

Особое внимание в кодексе, по словам Харитонова, следует уделить сохранению и развитию традиций коренных народов, заботе о тех, кто живет и работает в суровых арктических условиях. «Северянам необходима наша реальная поддержка», — заключил депутат.