Швейцарцы обнажили механизм часов со 100-часовым запасом хода

Часовая компания Ming выпустил модель 19.01 с 100-часовым запасом хода с калибром со скелетонизированными мостами от разработчика Schwarz-Etienne, сообщает Hodinkee.

Механизм заключен в корпус из титана с «коробкообразным» синим сапфировым стеклом. Цифетблат как таковой отсутствует: ажурные стрелки закреплены поверх открытого механизма. Также нет часовых меток: на стекло составом Super LumiNova нанесен круг, светящийся в темноте и облегчающий определение времени. Модель водонепроницаема до 50 метров.

Часы снабжены прошитым контрастной нитью кожаным ремешком в ретро-стиле.

Ранее в ноябре сообщалось, что часовой бренд «Ракета» выпустил лимитированную модель к годовщине Октябрьской революции. Дизайн модели создал князь Ростислав Романов, потомок царской династии Романовых. Он нанес на циферблаты часов каплю своей крови в знак скорби по всем погибшим в результате революции.