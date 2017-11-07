Швейцарец Иван Арпа сделал часы с красной звездой

Часовщик Иван Арпа, основатель компании ArtyA, выпустил новую версию своих часов Son of Gears — Son of Gears Star. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 7 ноября.

Скелетонизированный механизм новинки с индикацией часов и минут украшает ажурная многолучевая красная звезда, а кожаный ремешок по краю простеган ярко-красными нитями. Механизм с ручным заводом, разработанный компанией ArtyA, заключен в 44-миллиметровый стальной корпус. Также под заказ доступны варианты в корпусах с PVD-покрытием или из золота. Запас хода модели — до 52 часов.

Часовая компания ArtyA создана в 2010 году в Швейцарии. Название образовано от слова art («искусство») и инициалов основателя — YA (Yvan Arpa). До создания собственной марки Арпа сотрудничал с Romain Jerome, Volna, Hublot и Baume & Mercier.

В сентябре 2017 года Арпа представил модель часов Son of Earth Tobacco Black & Gold 1/1 в золотом корпусе с циферблатом, выстланным натуральным табачным листом.