Иван Арпа выстлал циферблат часов табачным листом

Независимый часовщик Иван Арпа, создатель компании ArtyA, представил новую модель часов под названием Son of Earth Tobacco Black & Gold 1/1. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 15 сентября.

Циферблат модели декорирован натуральными листьями табака различных сортов, обработанными с использованием современных технологий. «Сегодня технические возможности позволяют нам создавать уникальные циферблаты для эксклюзивных часов, отражающие многообразные вкусы и интересы любителей необычных моделей», — отметил Арпа. Часы могут выпускаться в корпусах трех размеров, диаметром от 42 до 44 миллиметров, изготовленных из стали в комбинации с золотом.

На выставке BaselWorld-2017 компания представила новые часы с турбийоном ArtyA Golden Dragon Tourbillon 1/1.

ArtyA — часовая компания, созданная в 2010 году часовым мастером Иваном Арпа (Yvan Arpa). Название образовано от слова art («искусство») и инициалов основателя — YA. До создания собственной марки Иван Арпа сотрудничал с Romain Jerome, Volna, Hublot и Baume & Mercier.