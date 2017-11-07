Ядерные испытания в Северной Корее привели к рождению детей-мутантов

Испытания ядерных зарядов на северокорейском полигоне Пангири привели к рождению у местных жителей детей с врожденными патологиями. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на рассказы перебежчиков из КНДР.

«Родственник, проживающий в этом регионе рассказал, что в роддомах зафиксированы случаи рождения детей с мутациями», — заявил один из собеседников газеты.

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По словам другого, в результате проведенных испытаний радиация проникла в грунтовые воды. Некоторые источники пересохли, а воду из других местные жители боятся использовать в повседневных нуждах.

Еще один мужчина, сбежавший из КНДР в 2010 году рассказал, что пережил два испытания, произведенных на этом полигоне: «Во время первого ядерного испытания (октябрь 2006 года) и второго (май 2009 года) эвакуировались лишь члены семей военнослужащих, их укрыли в подземных шахтах. Местные жители о подготовке испытаний не знали ничего».

Кроме того, собеседники издания рассказали об исчезновении рыбы в реках в районе местонахождения полигона, а также об исчезновении 80 процентов деревьев, которые погибли, вероятно, из-за радиоактивного загрязнения.