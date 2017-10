Северокорейских хакеров заподозрили в краже чертежей южнокорейской подлодки

Северокорейские хакеры украли чертежи военных кораблей Южной Кореи, взломав базу данных Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd (DSME). Об этом во вторник, 31 октября, сообщают Reuters и The Wall Street Journal (WSJ).

Daewoo Shipbuilding также строит для Сеула подлодки, уточняет Reuters. По данным южнокорейских оппозиционных политиков, которые приводит агентство, вероятно, хакеры из КНДР получили и эти чертежи тоже.

Издание отмечает, что базу данных DSME взломали еще в апреле 2016 года, о похищенных чертежах стало известно в ходе расследования, которое проводит южнокорейское министерство обороны. По данным ведомства, на хакеров из КНДР указывают характерные для них методы, которые ранее использовались, к примеру, в атаке на SWIFT.

Материалы по теме Это Petya, скинь выкуп Кто стоит за массовым заражением Украины

Представитель Daewoo сказала Reuters, что компания узнала о похищенных чертежах из сообщений СМИ и пока уточняет детали этой информации.

Как напоминает WSJ, в октябре стало известно, что хакеры из КНДР похитили военные планы Южной Кореи и США. Речь в том числе шла о пошаговой инструкции в случае полномасштабной войны с Северной Кореей.

Хакеров из КНДР называют ответственными за атаку вируса-вымогателя WannaCry, который заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру в мае 2017 года. О том, что за вирусом стоят северокорейские хакеры, говорил в октябре глава Microsoft. Кроме того, на это указывает российская компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.