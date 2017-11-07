Интернет и СМИ
 

Трамп встретился с автором песни Pen-Pineapple-Apple-Pen

Перейти в «Мою Ленту»
Синдзо Абэ, Дональд Трамп и Пико-Таро
Синдзо Абэ, Дональд Трамп и Пико-Таро

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию встретился с музыкантом Пико-Таро, получившим известность благодаря хиту Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). Фотографии с мероприятия исполнитель выложил на своей странице в Twitter.

На снимках Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака) позирует рядом с американским лидером и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом музыкант делает фирменный «ручко-фруктовый» жест. В комментариях пользователи предположили, что исполнитель в этот момент напевал «У меня есть Абэ, у меня есть Трамп. М-м-м, Абэ-Трамп».

The Guardian отмечает, что прием по случаю визита президента США состоялся 6 ноября в Токио. На нем Пико-Таро должен был исполнить несколько композиций. Издание пишет, что японский премьер хотел таким образом поддержать оптимистичный настрой поездки Трампа. Спел ли Пико-Таро песню Pen-Pineapple-Apple-Pen, не уточняется.

В октябре 2016 года песня Pen-Pineapple-Apple-Pen стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard. В ней поется о том, что если соединить ручку и ананас, а также ручку и яблоко, то получится ручко-ананасово-яблочная ручка.

Видео: 9GAG / Facebook


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pen-Pineapple-Apple-President: Donald Trump meets Pikotaro
Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню ради целей ООН
Недописанный твит Трампа с опечатками связали с русскими и атомной бомбой
Американцы высекли на гигантской плите мемы и зарыли ее для потомков
Автору песни Pen-Pineapple-Apple-Pen подарили годовой запас ананасов
Последние новости
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Четверть россиян пожаловалась на игнорирование полицейскими просьб о помощи
Фильм с Кевином Спейси сняли с фестиваля из-за секс-скандала
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Вечный огонь в Киеве залили цементом
Трамп встретился с автором песни Pen-Pineapple-Apple-Pen
Убивавшая своих сожителей черная вдова из Японии приговорена к смертной казни
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:07Сегодня

Без регистрации и SMS

Чертеж бомбы и дистанционный секс провозгласили новым искусством
16:10 6 ноября

Героиня статьи об успешной девушке-инженере оказалась порноактрисой

09:54Сегодня

НТВ рассказал о состоянии здоровья подорвавшихся на фугасе в Сирии журналистов

10:39 6 ноября

Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»

Интернет и СМИ00:2026 октября

«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»

Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
17:12 5 ноября

«Трамп» помылся в душе с «главой предвыборного штаба» и обсудил Вайнштейна

17:14 6 ноября

В интернете воспели преследователя техасского стрелка

02:00 6 ноября

Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек

Интернет и СМИ00:09 3 ноября

«А как поднять бабла?»

Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
17:57 2 ноября

Нагиев раскрыл происхождение физрука Фомы

11:29 5 ноября

В сети позавидовали задирающему маме платье малышу

13:02 2 ноября

Илон Маск отчитал журналистов за публикации о Tesla

Россия
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
22 подмосковные семьи получили жилье в сельской местности
Глава Подмосковья провел совещание с зампредами по итогам госпрограмм
Члена ингушской ОПГ задержали с 30 килограммами якутского золота
Глава Минобрнауки призвала получать первое высшее образование в России
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Все материалы
Мир
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Австралийка протаранила школу и задавила двух детей
Олень насмерть забодал французского охотника
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Британский клуб для джентльменов пополнится женщиной-трансгендером
Все материалы
Бывший СССР
Недостройка века
Ради свободы от СССР Латвия пожертвовала дешевым электричеством
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Киеве с криками «Мусор поганый!» избили советника Авакова
Опрос показал высокий уровень поддержки Партии социалистов в Молдавии
Белорус предложил незнакомцу 100 долларов за его девушку
Тимошенко вспомнила о «котлах» в Донбассе из-за сообщений об офшорах Порошенко
Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
В AliExpress пообещали доставлять товары в Россию максимум за 10 дней
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Нефть Brent подскочила выше 63,5 долларов за баррель
Орешкин отобрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития через Facebook
В Крыму предложили создать блокчейн-площадку для иностранных инвестиций
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Все материалы
Силовые структуры
Кровавая уборка
Не попавшие на Украину нацисты-«чистильщики» убивали в мечтах попасть на НТВ
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Ореховский терминатор
Киллер самой мощной банды 90-х убивал жестоко и со вкусом
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Донецка со стороны ВСУ
«Огненное» ДТП в Иркутской области сняли на видео
В Ленобласти девушка ударила подругу ножом в грудь из-за айфона
Пожизненно лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes
Все материалы
Наука и техника
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Польша реанимирует советское оружие
США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»
Названы сроки появления настоящего беременного мужчины
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Все материалы
Спорт
Виталий Кличко«Извините, но геи хуже животных»
Звезды спорта пришли во власть, пообещав победить геев и снести хрущевки
За беззубого!
Девушки мечтают спасти Россию с Овечкиным, пока Уткин падает со стула
Жалующихся на невыплату зарплат футболистов накормили супом
Велогонщика нашли мертвым в постели
Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник прокомментировал ситуацию
Приезд Месси в московскую гостиницу попал на видео
Российский гимн оказался на грани запрета на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Все материалы
Культура
Вы и убили
Зверства, изнасилования и смерти, к которым мы привыкли
«Гитлер казался Сталину податливым фигляром»
Почему Сталин — не Гитлер, хотя тоже психопат
Страшная жизнь
Он обладал дурным характером и писал картины голым
Фильм с Кевином Спейси сняли с фестиваля из-за секс-скандала
Вайнштейн собирал секс-компромат на актрис после домогательств
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд из-за Александра Реввы
Все материалы
Интернет и СМИ
Без регистрации и SMS
Чертеж бомбы и дистанционный секс провозгласили новым искусством
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
НТВ рассказал о состоянии здоровья подорвавшихся на фугасе в Сирии журналистов
Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»
В интернете воспели преследователя техасского стрелка
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Все материалы
Ценности
Кожа и усы
Френч Сталина и кепка Ленина изменили моду ХХ века
Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее
Рэпер Дрейк объедет мир в нейлоновом комбинезоне Prada
Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму
Яхту американского миллиардера украсили фотографиями голых женщин
Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci
Россияне потратили на покупку внедорожников 720 миллиардов рублей
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Назван самый дорогой для иностранцев город мира
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Все материалы
Из жизни
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Мила Кунис рассказала о пережитых на Украине унижениях
Власти Кении обвинили посетителей заповедника в гомосексуализации львов
Канадский скунс обратил горного льва в бегство
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Все материалы
Самые мощные «Поршаки» в мире
Гипермощные версии Porsche, рядом с которыми 911 Turbo S выглядит овощем
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым автомобилем в мире
Названы цены на «вседорожный» хэтчбек Kia Rio
Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы