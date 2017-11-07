Пациентка с газовым баллончиком атаковала психдиспансер в Смоленске

Жительница Смоленска напала с газовым баллончиком на сотрудников местного психоневрологического диспансера, в котором она состоит на учете. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что инцидент произошел еще 20 октября в учреждении на улице Докучаева. «Когда мимо подозреваемой проходили работники диспансера, женщина из газового баллончика распылила вещество в лицо заместителю главного врача и медицинской сестре», — говорится в сообщении.

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Потерпевшие получили телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»). Подозреваемая пройдет психиатрическую экспертизу.

1 ноября пациенты одного из отделений Смоленской областной психиатрической больницы в поселке Гедеоновка устроили дебош. Порядок в учреждении удалось восстановить только на следующий день при помощи сотрудников полиции и Росгвардии.