В смоленской психбольнице подавили бунт

Сотрудники полиции и Росгвардии восстановили порядок в одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы (поселок Гедеоновка), где 1 ноября пациенты устроили дебош. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, один из больных начал вести себя агрессивно, после чего к нему присоединились и другие пациенты. Около 20:30 мск они устроили в отделении дебош. Порядок в больнице восстановили силовики, никто не пострадал.

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Следователи установили, что зачинщик беспорядков попал в отделение больницы по постановлению суда. Ранее он в состоянии невменяемости совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Проводится доследственная проверка по факту беспорядков, произошедших в психиатрической больнице», — отмечают в региональном управлении СКР.

10 октября стало известно, что суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 миллиона рублей со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение.