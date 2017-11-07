Следователи заинтересовались гибелью ребенка в биотуалете под Саратовом

Девятимесячный ребенок утонул в биотуалете, расположенном в общежитии под Саратовом. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Днем жительница Марксовского района ненадолго оставила маленького сына без присмотра, тот проник в уборную, провалился головой в биотуалет и захлебнулся.

По факту его гибели теперь проводится доследственная проверка.

«Устанавливаются обстоятельства трагедии, назначено судебно-медицинское исследование. Тщательным образом следователями изучаются условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала журналистам «Взгляд-инфо», что семья считалась благополучной. Мать воспитывала троих детей, старшим по три года. В тот день в их общежитии отключали водоснабжение, потому женщина решила принести воду и вышла с ребенком из комнаты. Через пару минут, вернувшись, она нашла сына мертвым в туалетной комнате.

6 ноября в Апатитах скончался пятилетний мальчик, избитый отчимом. У мальчика были диагностированы тяжелые травмы головы, он сутки провел в реанимации.