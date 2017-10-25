В Красноярском крае прессовальная машина убила подростка при заготовке сена

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Идринского района Красноярского края, чей сын-подросток погиб во время заготовки сена. Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 24 октября юноша и его приятель из техникума по поручению отца на приусадебном участке прессовали сено в тюки при помощи специальной техники. Во время работ подросток наклонился к кардану, соединяющему трактор с прессовальной машиной, в результате его верхняя одежда зацепилась и намоталась на кардальный вал. Мальчик погиб.

15 октября стало известно о смерти полуторагодовалой девочки, упавшей с трапа самолета в аэропорту Пулково. Ребенок находился в реанимации с 28 сентября после того, как при выходе пассажиров из самолета обрушился пролет трапа. Девочка вместе с бабушкой упали с высоты трех метров. Женщина получила переломы, ее внучка — черепно-мозговую травму.