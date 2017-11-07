Украина ввела новые санкции против российских компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало список российских компаний, в отношении которых вводятся ограничительные меры.

Ограничения вводятся приказами «О применении специальных санкций — временной остановки внешнеэкономической деятельности на территории Украины — к иностранным субъектам хозяйственной деятельности» под номерами 1582-17 и 1583-17.

В перечень вошли десятки компаний, среди которых оказался «Южтранс», являющийся крупнейшим поставщиком угля из России на Украину.

В отношении 25 компаний будет применена «специальная санкция», под которой подразумевается временная приостановка осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины. По мнению украинских чиновников, эти компании могут навредить интересам национальной безопасности страны.

Прекращение экономической деятельности предприятий на Украине должно произойти в срок 40 дней с момента утверждения приказа.

В октябре были обнародованы данные, согласно которым, Россия, по состоянию на 1 июля 2017 года, занимает третье место среди зарубежных стран по объему инвестиций в экономику Украины (4,4 миллиарда долларов).

В середине марта глава государства ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.