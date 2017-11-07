В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи

Британский арт-дилер Филип Молд выложил в сеть видео, на котором показан процесс отмывания картины XVII века. Ролик он опубликовал в Twitter.

«Невероятное возвращение полотна эпохи Якова I после 200 лет под желтым лаком», — написал он.

Видео собрало 150 тысяч лайков и более 60 тысяч репостов менее чем за сутки. В ролике показано, как с помощью специальной мази с картины удаляется слой грязи. После этого слизь счищают с полотна.

Произведение, на котором изображена дама в красном платье, Молд приобрел на одном из аукционов. После этого его галерея занялась реставрацией работы.

Про модель известно только то, что в 1618 году, когда было написано полотно, ей было 36 лет.