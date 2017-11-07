Вежливый усач устроил в душе битву с пауком

В сети обратили внимание на ролик, на котором усатый мужчина обнаружил паука в душе и попытался избавиться от него. Видео было опубликовано в Facebook-аккаунте The Dodo и набрало почти три миллиона просмотров.

С помощью пластикового станка и бумажной тарелки молодой человек со словами «Спокойно, бро. Давай объединимся. Я делаю лучше для всех нас» аккуратно пытается поймать паука. Однако, несмотря на все старания мужчины, членистоногое долго оставалось на свободе и бегало по стенам и потолку.

В итоге герой ролика вооружился ведерком и, стараясь не поранить паука, совершил еще одну попытку. «Ты и я — команда. Давай вместе на счет раз, два, три! Ах ты, козлина!» — прокричал мужчина. В конце ролика ему все же удалось схватить гостя — по счастливой случайности, упавшее на пол ведерко накрыло паука.