Принятый за гигантского паука крабик рассмешил пользователей сети

Пользователь Twitter под ником Conner Payne‏ опубликовал видеоролик, в котором пытается побороть страх и заглянуть под тарелку с «гигантским пауком», но в итоге пойманным оказывается домашний краб.

Твит собрал почти 7 тысяч ретвитов и более 17 тысяч лайков.

На видео парень предупреждает мать, что будет кричать и, вероятно, уронит тарелку от страха. Он собирается с духом, поднимает ловушку, но под ней оказывается ручной краб по имени Крабик. Тогда герой ролика бережно относит питомца в террариум. Позднее он уведомил подписчиков, что Крабик во время путешествия по дому потерял одну из конечностей, но с ним все в порядке.

В комментариях пользователи признались, что реакция парня в момент, когда он увидел своего краба, рассмешила их. Некоторые предложили снять еще несколько видео в участием Крабика.