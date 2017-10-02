Интернет и СМИ
 

Принятый за гигантского паука крабик рассмешил пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователь Twitter под ником Conner Payne‏ опубликовал видеоролик, в котором пытается побороть страх и заглянуть под тарелку с «гигантским пауком», но в итоге пойманным оказывается домашний краб.

Твит собрал почти 7 тысяч ретвитов и более 17 тысяч лайков.

На видео парень предупреждает мать, что будет кричать и, вероятно, уронит тарелку от страха. Он собирается с духом, поднимает ловушку, но под ней оказывается ручной краб по имени Крабик. Тогда герой ролика бережно относит питомца в террариум. Позднее он уведомил подписчиков, что Крабик во время путешествия по дому потерял одну из конечностей, но с ним все в порядке.

В комментариях пользователи признались, что реакция парня в момент, когда он увидел своего краба, рассмешила их. Некоторые предложили снять еще несколько видео в участием Крабика.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пес свалился в реку и удостоился от хозяина фразы «Это фиаско, братан»
Неловкий отец попытался заставить дочерей полюбить овощи
Преданный пес Капитана Америки зализал хозяина от радости
Последние новости
Нобелевскую премию по медицине вручат за биологические часы
«Матч ТВ» возненавидели за сравнение сгонки веса с методами Гитлера
В Германии зарегистрирован первый однополый брак
Появились подробности задержания готовивших теракты в Москве приезжих
Фото реального удара Харрисона Форда по лицу Гослинга появилось в сети
Число участников референдума в Каталонии превысило сто процентов
Отправившая шуткой отчима в тюрьму 15-летняя пермячка пыталась покончить с собой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02 1 октября

Брат за брата

Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
21:0528 сентября

Россиянам предложили установить тотальную слежку за детьми

08:01Сегодня

В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына

04:1629 сентября

Ведущий новостей покурил в прямом эфире

Интернет и СМИ00:04Сегодня

Криптовалютная проституция

Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
06:28Сегодня

Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ

03:37Сегодня

Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии

08:0228 сентября

Гигантское инопланетное вымя вылетело на лужайку и напоило детей молоком

Интернет и СМИ00:0629 сентября

Забытые факты о Playboy

Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
00:10Сегодня

Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико

20:42 1 октября

Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker

06:4128 сентября

Лучших стукачей одарят iPhone

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Воробьев поручил проконтролировать запуск отопления в Подмосковье
Семиклассница из Сибири голышом сбежала от увезшего ее в лес педофила
СМИ сообщили об отказе врио нижегородского губернатора от кортежа
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
Против устроившего на дороге дебош священника в Сургуте возбудили уголовное дело
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
В Германии зарегистрирован первый однополый брак
Число участников референдума в Каталонии превысило сто процентов
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Появилось видео драки сторонников Саакашвили и членов «Автомайдана» в Одессе
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
В Киеве согласились на миротворцев в Донбассе только после установления мира
Киев заявил о невозможности найти похищенных бойцами «Торнадо» людей
Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Россия и Саудовская Аравия создадут фонд объемом миллиард долларов
Россия сократила внешний долг на 118 миллионов долларов
Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Рустам Танкаев: Немецкие козыри «Роснефти»
Собрание акционеров показало, насколько компания изменилась за последние годы
«Мегафон» разместил облигации на 500 миллионов рублей с помощью блокчейна
Екатеринбург вступил в активную фазу борьбы за право принять «ЭКСПО-2025»
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Все материалы
Силовые структуры
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
В Москве при получении миллионной взятки задержали майора полиции
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ
Жителя Новосибирска уличили в убийстве девушки ради мобильника
ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа лучшая замена сексу
В США назвали самое мощное оружие России
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Олимпийская чемпионка по горным лыжам захотела соревноваться с мужчинами
Работника боксерского зала Мэйуэзера заподозрили в убийстве
Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил ударом через себя
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Все материалы
Культура
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Фото реального удара Харрисона Форда по лицу Гослинга появилось в сети
Ольга Бузова опубликовала видео нападения на себя во время концерта
Выступавший на атакованном фестивале в Лас-Вегасе певец призвал всех молиться
Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
В американском мыле для тела усмотрели намек на Ким Чен Ына
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
Эксперты открыли способ фиксировать прическу с помощью желе
Названа дата старта самой масштабной регаты в мире
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Китайский гей прорекламировал кроссовки Навального
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Назван любимый транспорт российских путешественников
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Британский Lotus стал наполовину китайским
Kia разработала еще одну модель специально для России
Российские беспилотники покажут на ЧМ-2018
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы