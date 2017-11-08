Овцу научили узнавать Обаму на фото

Видео: Cambridge University / YouTube

Исследователи из Кембриджского университета научили овцу узнавать знаменитостей на фотографиях. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает AFP.

В частности, животное стало распознавать на снимке бывшего президента США Барака Обаму. Агентство уточняет, что овца смогла это сделать после того, как увидела фото Обамы 12 раз.

Животному сначала показывали фотографии знаменитостей, к примеру актрисы Эммы Уотсон и актера Джейка Джилленхола, а затем давали на выбор два снимка — известного и обычного человека. Как утверждают ученые, овца, научившись узнавать знаменитость, выбирала нужную фотографию 8 из 10 раз.

Кроме того, ей показывали изображение человека, который ухаживает за ней каждый день, но которого она никогда не видела на фото, вслед за изображением незнакомца. Овца выбирала снимок хозяина в 79 процентах случаев.

Как отметили исследователи, их удивила способность парнокопытного узнавать какого-либо человека по двумерному изображению. Для человека способность распознавать лица критична для выживания. Многие животные могут «узнавать в лицо» особей своего вида, некоторые — макаки, собаки, лошади — отдельных представителей и других видов тоже.