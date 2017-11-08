Француза посадили в тюрьму за футболку с бен Ладеном

Мужчина в Нормандии попал за решетку на полгода за то, что во время пробежек носил футболку с именем основателя международной террористической организации «Аль-Каида» Усамой бен Ладеном. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает The Local.

Суд признал, что 34-летний Чакиб Лиман «прославляет терроризм». Мужчину впервые задержали в июне этого года после того, как он пришел в магазин в этой футболке. Тогда обеспокоенные охранники вызвали полицию.

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Француз объяснил, что в такой одежде просто выходит на пробежку и надевает ее «ради провокации». Когда полиция нагрянула к мужчине с обыском, выяснилось, что у него множество похожих футболок на эту тему. На одной из них написано имя бывшего лидера «Талибана» Муллы Омара.

Лиман утверждает, что носил эту одежду ради шутки. Адвокат обвиняемого настаивает, что его подзащитный не террорист и не собирался прославлять Усаму бен Ладена и других экстремистских лидеров.

В свою очередь, прокурор пояснил, что не верит в подобные отговорки, поскольку на компьютере у мужчины обнаружили «джихадистские видеоролики».

«Аль-Каида» и «Талибан» запрещены в России.