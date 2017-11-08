Глава Подмосковья назвал главный результат своей пятилетней работы

Андрей Воробьев считает главным результатом своей работы на посту губернатора Московской области доверие жителей и главы государства. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

«Для любого человека, тем более политика самое дорогое, что он может достичь, это доверие жителей и президента. Очень похоже, что мы имеем и одно, и второе, и от этого у нас растут крылья. Мы ориентированы на результат. Понимаем, что стабильность — признак мастерства, и мы здесь для того, чтобы обеспечивать перемены», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что за несколько лет удалось решить проблему порядка 20 тысяч дольщиков, построить сотни детских садов и школ.

Ранее в среду, в годовщину вступления в должность губернатора, Воробьев заявил, что Подмосковье должно войти в пятерку лучших по всем ключевым направлениям жизни человека: безопасность и здоровье, образование и экология, дороги и качество ЖКХ, эффективное государственное управление и благоприятный инвестклимат.

Андрей Воробьев руководит Московской областью с 2012 года. За пять лет регион вошел в число лидеров среди российских регионов по многим показателям, в частности, по бюджетному строительству, энергоэффективности, инвестиционной привлекательности.