«Самый милый на свете» паук помог пользователям сети избавиться от арахнофобии

Аниматор Джошуа Слайс (Joshua Slice) выпустил короткий мультфильм с пауком по имени Лукас. Паук настолько умилил зрителей, что у некоторых из них пропала арахнофобия.

Слайс разместил ролик в Facebook, на платформах YouTube и Vimeo. Видео сразу завоевало популярность. Главным образом зрителей умилил голос паучка, который рассказывает, что у него слишком много глаз. Персонажа озвучил маленький племянник Слайса по имени Лукас, в честь которого и назван герой. Некоторые отметили, что именно благодаря голосу паук совсем не страшный.

«Я не люблю пауков, но это так мило!» — отметила подписчица Слайса в Facebook. Другая предложила признать Лукаса самым милым на свете пауком.

Паук настолько восхитил зрителей, что некоторые предложили автору деньги за создание серии роликов о жизни Лукаса. «Я заплачу любую сумму за мини-серию о Лукасе, который делает свои паучьи вещи», — написал один из комментаторов видео на YouTube.

«Это может вылечить арахнофобию», — пишут посетители Reddit. Пользователи сайта также признаются паучку в любви и пишут, что он слишком мил.



