Американец угнал Maserati ради сеанса «Бегущего по лезвию 2049»

Житель штата Джорджия Кейтрик Уильямс угнал Maserati, чтобы приехать на нем в кино. Он был арестован по завершении фильма, сообщает Associated Press.

41-летний Уильямс припарковал украденный автомобиль у кинотеатра сети AMC в городе Морроу, куда приехал посмотреть фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Как сообщается на официальной странице шерифа округа Клэйтон в Facebook, находившийся в розыске голубой Maserati 2014 года выпуска был замечен одним из проезжавших мимо кинотеатра полицейских.

«Когда Уильямс посмотрел фильм о копе из Лос-Анджелеса и вышел из кино, его уже ждал десяток копов. Они уже были не вымышленными, но зато очень подготовленными», — говорится в заявлении о задержании.

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Уильямсу предъявлены обвинения в угоне автомобиля и незаконном хранении оружия. При задержании у него был найден пистолет.

«Бегущий по лезвию 2049» вышел в мировой прокат 6 октября. Сиквел классического фантастического фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» собрал 240 миллионов долларов. Главные роли в ленте сыграли Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Ана де Армас.