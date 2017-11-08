Спорт
 

Месси назвал команду своей мечты

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что в детстве мечтал играть за клуб «Ньюэллс Олд Бойз» из города Росарио, сообщает Goal.com.

«У меня всегда было желание играть за "Ньюэллс". Об этом я мечтал в детстве. Оказавшись в клубе, я представлял, что буду играть в аргентинской Примере. Но сейчас я не знаю, сыграю ли я там в итоге. Я просто не знаю что произойдет в ближайшие несколько лет», — сказал Месси.

В октябре сообщалось, что «Барселона» захотела сохранить Месси на всю жизнь. Действующее соглашение 30-летнего уроженца Росарио с командой рассчитано до лета 2018 года. Аргентинец выступает за основную команду «Барселоны» с 2004 года, а в системе клуба находится с 2000-го.

За «Ньюэллс Олд Бойз» Месси выступал перед переездом в Испанию с 1995 по 2000 годы, когда ему было 8-13 лет.

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