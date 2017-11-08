В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

В России с 8 ноября вступают в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В Правила дорожного движения (ПДД) внесен новый пункт — 13.11(1). Отныне при въезде на перекресток с круговым движением, отмеченным знаком 4.3, приоритет получают водители, двигающиеся по кругу.

Правительство указывало, что новое правило нацелено на повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках. Кроме того, изменения приведут к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети, сказано в постановлении правительства.

В конце октября в России выросли штрафы за непропуск пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения. Нарушители будут платить от 1500 до 2500 рублей вместо нынешних 1500.