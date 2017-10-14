В России изменились правила получения водительских прав

В России ужесточились правила сдачи и допуска к экзамену на получение водительского удостоверения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый регламент вступил в силу 14 октября. Согласно ему, если желающий сдать экзамен подает в ГИБДД необходимые для этого документы (свидетельство о прохождении обучения, медицинские справки), полученные в другом регионе, инспектор обязан направить туда запрос и удостовериться в их подлинности.

Также изменения коснулись и самого экзамена. Для тех, кто получает права на управление мотоциклом, обязательным стало упражнение «Скоростное маневрирование» (включает элементы «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия). Ранее оно проводилось по решению экзаменатора. Помимо этого, теперь запрещено «опрокидывание» мотоцикла в ходе испытания.

Изменения внесены и в упражнения для водителей автомобилей. Так, если при движении задним ходом (например, осуществляя «Заезд в бокс») кандидат не смог выполнить упражнение с первой попытки и второй раз включил заднюю передачу, экзамен будет считаться непройденным.