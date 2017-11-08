Фотограф показал грязную сторону романтических снимков

Бразильский фотограф Гилмар Силва (Gilmar Silva) посвятил свои аккаунты в соцсетях публикации не только своих живописных снимков, но и разоблачению романтических фотографий, которые он делает на заказ. На творчество Силвы обратил внимание портал Bored Panda.

«Мы все это видели, когда листали Instagram; прекрасные кинематографические портреты беременных женщин в заколдованных лесах, счастливые пары, отдыхающие на пляже, и девочки, похожие на моделей, в заброшенных зданиях. Вы никогда не задумывались, как эти фотографии были сделаны?» — пишет издание.

Фотограф собрал серию «закулисных» кадров с фотосессий, которые показывают, что зачастую за роскошными фотографиями стоит неприглядная реальность. Например, снимок, который, как кажется, был сделан в море на закате, на самом деле делался в канаве, а фото из густых диких зарослей создано в обычных кустах возле дома. Лоска фотографиям придают при помощи фотошопа.

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Свой полуюмористический проект Силва назвал LUGARxPHOTO («Место и фотография»). В подписях к снимкам фотограф иронизирует над обстоятельствами, в которых рождаются некоторые его творения.