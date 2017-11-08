В Петербурге украли ели у мемориала памяти жертв авиакатастрофы над Синаем

Неизвестные выкопали несколько деревьев возле петербургского мемориала «Сад памяти», посвященного жертвам авиакатастрофы над Синаем. Об этом 78.ru сообщила главный архитектор памятника Светлана Данилова.

«Украдено уже несколько карликовых сосен и крупных елей. Каждая ель порядка двух метров высотой — это как раз елочки, которые высажены при участии родственников жертв авиакатастрофы, и они символизируют погибших детей. Ужасно, что даже это не остановило "деятелей"», — пояснила она.

Издание уточняет, что мемориал никак не охранялся, возле него не установлены системы наблюдения. После обнаружения пропажи родственники вместе с инициативной группой обратилась в администрацию Всеволожского района.

Открытие мемориала «Сад памяти» 31 октября было приурочено ко второй годовщине трагедии над Синайским полуостровом в Египте, в результате которой погибли 224 человека. Возле мемориальной доски были высажены 128 красных кленов по числу погибших семей и 25 елей — по одной в память каждого погибшего ребенка.

В октябре в Барнауле были похищены 22 ели у мемориала Славы, посвященного героям Великой Отечественной войны.