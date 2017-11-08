Трамп призвал к изоляции Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп, выступая в парламенте Южной Кореи, заявил, что всем «ответственным странам» следует объединить усилия, чтобы изолировать Северную Корею. Трансляцию выступления вел телеканал CNN.

Также Трамп призвал Россию и Китай разорвать экономические связи с КНДР и снизить дипломатические отношения с Пхеньяном.

Кроме того, американский лидер предостерег КНДР. «Я говорю не только от лица наших стран, но от лица всех цивилизованных стран, когда я говорю Северной Корее: не недооценивайте нас, не испытывайте нас. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и священную свободу», — сказал президент США.

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«Мы не позволим, чтобы городам США угрожали разрушением. Нас не получится запугать», — добавил Трамп.

6 ноября Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул Трамп.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.



