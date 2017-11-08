Ударившего 20 раз ножом беременную жену невменяемого уральца отправили под суд

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ударил ножом жену на девятом месяце беременности, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как сказано в сообщении ведомства, 29 июля мужчина навещал жену в роддоме, во время визита он достал нож и нанес супруге не менее 20 ран. «Посчитав, что его супруга скончается и ее беременность будет прервана, скрылся с места происшествия», — уточнила прокуратура.

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Врачам удалось спасти женщину и ребенка. После инцидента было заведено дело о покушении на жизнь женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, которая установила, что он «страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, представляет опасность для себя и окружающих лиц».

Согласно российскому законодательству, окончательное решение о невменяемости принимает суд. В таком случае подсудимого освобождают от уголовной ответственности из-за неспособности осознавать характер и опасность своих действий, а также их последствия.