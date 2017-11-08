Ростовские власти накроют Дон бесплатной сетью WiFi

Власти Ростовской области планирует установить 70 точек WiFi вдоль Дона и тем самым обеспечить бесплатный доступ к интернету на протяжении 45 километров по течению реки от станицы Старочеркасской до Азова. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в администрации региона.

На первом этапе появятся два десятка таких точек доступа. Уже проведены выездные испытания оборудования и подключены пять первых роутеров.

Скорость доступа к интернету составит до 10 Мбит в секунду. Авторизация пользователей происходит через смс-запрос.

Проект реализуется в преддверии ЧМ-2018.

В сентябре подключение к высокоскоростному интернету отпраздновали жители Норильска, куда из Нового Уренгоя провели оптоволоконную линию связи длиной 956 километров. Стоимость проекта составила 2,5 миллиарда рублей.



