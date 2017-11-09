Россиянин застрелил сына за претензии к воспитанию дочери

Сысертский районный суд Свердловской области признал виновным местного жителя Владимира Смагина в убийстве сына Алексея. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в четверг, 9 ноября.

Мужчина по приговору получил шесть лет и четыре месяца лишения свободы.

Согласно материалам дела, 17 мая Смагины с друзьями распивали спиртное на даче. Между отцом и сыном произошел конфликт. Первый зашел в дом, достал из сейфа охотничье ружье, зарядил его и выстрелил сыну в грудь.

От полученного сквозного ранения Алексей Смагин в тот же день скончался в больнице.

«В ходе судебного следствия Владимир Смагин пытался уклониться от наказания за убийство, заявив, что не хотел убивать сына», — отмечается в сообщении прокуратуры.

О причине приведшего к убийству конфликта в пресс-службе регионального надзорного ведомства рассказали РИА «Новый день». «Сын высказал претензии отцу из-за того, что он мало времени уделяет воспитанию своей дочери, его сестре», — пояснил собеседник агентства.