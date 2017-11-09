Покусавшего женщину курганца тайно вывезли в Москву ради ток-шоу

Жителя Кургана Анатолия Ежкова, который покусал и избил женщину, в тайне от полиции вывезли в Москву на съемки ток-шоу «Мужское и Женское». Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника издания, полицейские начали розыск Ежкова, который находится под подпиской о невыезде. На момент выхода заметки Ura.ru мужчина, предположительно, ехал по территории Челябинской области.

Как пишет издание, мужчину вывезли из больницы с помощью сотрудника курганской газеты. Дочь пострадавшей сообщила, что съемки ток-шоу были назначены на 9 ноября, но их перенесли. На передачу также пригласили мужа избитой женщины, ее родственников и подруг.

В отношении курганца расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В октябре мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на свою знакомую в комнате общежития. Как сообщила пострадавшая, он бил ее ногами, пытался задушить, покусал ей уши и лицо и сломал ребро. Позднее Ежкова избили самого, он попал в больницу.