Раскрыты самые популярные сексуальные фантазии

Результаты социального опроса с помощью мобильного приложения Doppler показали, что самой распространенной эротической фантазией является секс с несколькими людьми или со знаменитостями. Об этом сообщает издание Refinery 29.

Участие в анкетировании приняли 241 женщина и 159 мужчин. Респонденты сообщили о своих наиболее частых сексуальных фантазиях и фетишах. Оказалось, что они различаются между полами.

В ходе опроса 17,6 процента участников сообщили, что фантазировали о групповом сексе, а 16,5 процента — о половом акте со знаменитым человеком. При этом среди мужчин около 38 процентов опрошенных представляли секс с несколькими людьми одновременно, а среди женщин — только восемь процентов. Что касается эротических фантазий об интиме со звездой шоу-бизнеса, то их предпочитали примерно одинаковая доля мужчин и женщин — 12 и 14 процентов соответственно.

Респонденты также фантазировали о ролевых играх (14 процентов), БДСМ-практиках (7,7 процента) и сексе в общественном месте (три процента).