Индию заподозрили в допуске американских военных на российскую подлодку

Российские власти подозревают индийских коллег в том, что они допустили американских военных на борт атомной подлодки «Чакра» (ранее «Нерпа»), взятой в лизинг у России. Об этом сообщает Indian Defense News.

Москва уверена, что в последнее время индийские партнеры на самом деле совершили несколько «недружественных актов в отношении России», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

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В частности, речь идет о посещении американской делегацией атомной подлодки «Чакра». Собеседники издания пояснили, что хотя появление военнослужащих США не несет непосредственной утечки информации, сам факт подобного визита «возмутителен», а также вызывает вопросы к индийской стороне.

При этом Indian Defense News называет подозрения российских властей «конспирологической теорией», сообщая, что из-за сложившейся ситуации российская сторона «затягивает вопрос с ремонтом подлодки», получившей повреждения во время похода в конце августа.

Произошедшее может осложнить военно-промышленное сотрудничество между Нью-Дели и Москвой, а также переговоры по лизингу второй атомной подлодки, которую Индия планировала взять у России.