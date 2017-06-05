Слоны идут на север

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О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге

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Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Reuters

В субботу, 3 июня, в Петербурге завершился Международный экономический форум. Почетным гостем на нем был премьер-министр Индии Нарендра Моди, прилетевший в Северную столицу для переговоров с Владимиром Путиным. За последние годы в отношениях Москвы и Нью-Дели накопилось немало проблем, так что лидеры нашли о чем поговорить.

Кровь мучеников

«Мне представилась возможность посетить кладбище и почтить память тех, кто отдал жизни за Россию. Господин Путин, вы — лидер, чья семья принесла жертвы во имя своей страны. Ваш брат стал мучеником».

Эти слова индийский премьер Нарендра Моди произнес на встрече с российским лидером на полях Петербургского экономического форума 1 июня. За несколько часов до того он приехал на Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся погибшие во время блокады, возложил венок и постоял несколько минут в молчании, склонив голову.

Моди процитировали практически все индийские издания: в культуре этой страны идея мученичества за родину имеет особое значение и смысл. Память павших за Индию окружена величайшим почтением, памятник им высится в самом центре Нью-Дели. Неудивительно, что индийцы пристально следили за тем, как среагирует на реплику их премьера российский президент. «Путин известен тем, что редко выказывает свои эмоции, но слова Моди, похоже, тронули его», — написал один из корреспондентов.

Так, с поездки на Пискаревское кладбище и слов памяти и скорби, начался визит Нарендры Моди в Россию.

Детские ссоры, взрослые проблемы

Отношения России и Индии в последние десятилетия переживают не лучшие времена. В начале 1990-х, после распада Советского Союза, до того успешное экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели приказало долго жить. До конца залатать эту трещину так и не удалось: хотя Индия — крупнейший покупатель российского оружия и стратегический партнер России, каждая страна давно движется своим курсом, и эти курсы в последние годы расходятся все больше.

Москву раздражает индийское сближение с США, Нью-Дели — укрепление связей России и Китая, главного соперника Индии в борьбе за лидерство в регионе, а также добрые отношения Москвы и Исламабада. Ситуация чем-то напоминает детскую ссору двух друзей из-за того, что каждый приятельствует с теми, кто другому неприятен.

Проблема в том, что альтернативы ни у России, ни у Индии сейчас нет. Нью-Дели нужны новые технологии и крупные инвестиции, которые Москва просто не может предоставить; России для роста экономики необходимо сотрудничество с китайскими партнерами.

В последние месяцы добавились новые проблемы: индийское руководство всерьез обеспокоено позицией Москвы по афганскому урегулированию. В словах российских дипломатов о том, что без договора с «Талибаном» достижение мира в стране невозможно, отдельные индийские эксперты разглядели намек на смену курса и стремление привести талибов к власти.

При этом, хотя тропинки расходятся, жертвовать старой дружбой не хотят ни Москва, ни Нью-Дели, и поездка Моди стала тому ярким подтверждением.

Конец химии

Индийская внешняя политика сейчас находится в состоянии томительной неопределенности. Еще год назад, при Обаме, отношения с США казались безоблачными. Индийские СМИ писали про «химию» между Моди и Обамой, изобретя даже термин «Мобама», выражающий сердечный характер их дружбы.

Трамп, которого индийские газеты именовали «американским Моди», намекая на его антиисламскую риторику, придя к власти, не торопится следовать курсом своего предшественника. Индийские националисты надеялись, что он поддержит Нью-Дели в противостоянии с Исламабадом — но об этом и речи нет: наоборот, Трамп всячески демонстрирует, что не намерен вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт. Ситуация может измениться после его встречи с Моди, намеченной на 26-27 июня, но до нее еще больше трех недель.

В минуты неопределенности обычно вспоминают старых друзей. Тем более что в последние месяцы отношения между Москвой и Нью-Дели, похоже, переживают ренессанс: после того как Россия, единственная из великих держав, поддержала Индию в сентябрьском конфликте с Пакистаном, индийская пресса запестрела ностальгическими заметками о давнем партнерстве с далеким северным соседом. Вспомнили и то, что Россия неизменно поддерживает индийские притязания на постоянное место в Совбезе ООН, и то, что Москва фактически продавила принятие Нью-Дели в ШОС.

Ваши ракеты, друзья

Незадолго до Петербургского форума Владимир Путин дал интервью индийскому агентству Press Trust of India, четко обозначив позиции России по вопросам, беспокоящим загималайского партнера.

Нет, у России нет намерения добиваться тесного военного сотрудничества с Пакистаном и тем более жертвовать ради него дружбой с Индией. Да, Россия и впредь будет с уважением относиться ко всем индийским интересам, и, конечно, Москва полностью поддерживает Нью-Дели в борьбе с террором и террористами.

«Нет другой такой страны в мире, с которой бы Россия столь же глубоко сотрудничала по самым деликатным вопросам — таким, как поставка ракет», — объяснил российский президент, добавив, что отношения Москвы и Нью-Дели базируются на взаимном доверии, и контакты России с третьими странами этому не помеха.

Судя по всему, посыл до индийской стороны дошел и был понят правильно. «Индийско-российские отношения развиваются быстрыми темпами, — написал Моди в своем Twitter по итогам встречи. — Мы с президентом Путиным рассмотрели весь спектр вопросов, касающихся наших связей, и обсудили их углубление. Мы одобрили декларацию, которая не только укрепляет эти связи, но и послужит образцом сотрудничества в том, что касается глобальной стабильности».

Атом и торговля

Всего по результатам переговоров подписано пять соглашений. Самое, пожалуй, важное — о строительстве двух новых энергоблоков стоимостью семь миллиардов долларов и мощностью 1000 мегаватт каждый на АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад. Российские энергетики из «Атомстройэкспорта» будут возводить их в тесном сотрудничестве с Nuclear Power Corporation of India Ltd. Учитывая, что на данный момент все атомные станции Индии суммарно дают около семи тысяч мегаватт, это соглашение для российских атомщиков — повод для оптимизма и серьезная заявка на будущее. Особенно с учетом того, что широко разрекламированный приход американских ядерщиков на индийский рынок, похоже, откладывается на неопределенный срок.

Энергетике на переговорах вообще уделялось большое внимание. В совместном заявлении говорится об «энергетическом мосте», который планируется перекинуть между Россией и Индией, и о намерении развивать отношения по всему спектру развития мирного атома.

Похоже, индийцы всерьез настроены на развитие экономических связей. В прошлом году товарооборот России и Индии рухнул до 7,8 миллиардов — с 10 миллиардов в 2014-м. В Петербурге Моди во всеуслышание объявил, что до 2025 года он должен вырасти до 30 миллиардов.

Шанс на это есть: 3 июня министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина и министр промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман подписали совместное заявление о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. По оценке Нью-Дели, после заключения договора наконец-то заработает коридор «Север — Юг», а товарооборот между странами Евразийского союза и Индией вырастет на 800 процентов.

Если эти прогнозы оправдаются, будет решена главная проблема российско-индийских отношений, над которой политики и бизнесмены бьются уже четвертое десятилетие, — отсутствие серьезного экономического базиса под политическим и военным сотрудничеством. И тогда XXI ежегодный ПМЭФ навсегда войдет в историю как форум, заложивший основу для прочного партнерства России и Индии по всем направлениям.

к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов

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