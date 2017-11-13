Москва отреагировала на «допуск» военных США на российскую подлодку в Индии

Сообщения о том, что Индия допустила американских военных на борт атомной подлодки «Чакра» (ранее «Нерпа»), взятой в лизинг у России, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.

«Это вброс», — ответил он, комментируя появление подобной информации в СМИ.

9 ноября индийский портал Indian Defense News сообщил, что российские власти подозревают индийскую сторону в том, что она допустила американцев на российскую атомную субмарину.

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Собеседники российского издания «Коммерсантъ» пояснили, что хотя появление военнослужащих США не несет непосредственной утечки информации, сам факт подобного визита возмутителен, а также вызывает вопросы к индийской стороне.

При этом в Москве уверены, что в последнее время индийские партнеры на самом деле совершили несколько «недружественных актов в отношении России».