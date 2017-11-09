Россиянина осудили за убийство падчерицы из-за отказа садиться на горшок

Суд вынес приговор жителю Воронежа, обвиняемому в истязании и убийстве полуторагодовалой девочки. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетней») и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения сроком на один год.

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Следствие установило, что 32-летний мужчина, проживая с 22-летней матерью ребенка в гражданском браке с мая 2016 года, систематически избивал девочку.

«10 июня прошлого года мужчина посадил ребенка на горшок, после чего девочка стала плакать и "брыкаться". Недовольный ее поведением, он положил ребенка на диван и нанес не менее пяти ударов рукой и не менее двух ударов ремнем по ее телу. Вскоре девочка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как отмечают в региональном управлении СКР, смерть ребенка наступила от травмы сердца. Кроме того, по результатам судебных экспертиз на теле ребенка было обнаружено более 120 следов от истязаний.