Пьяный мигрант убил советника главы Электростали из-за претензий по ремонту

Причиной убийства советника главы городского округа Электросталь (Московская область) 29-летней Дарьи Туркиной стал конфликт из-за некачественно выполненного ремонта. Об этом в пятницу, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, потерпевшая наняла 40-летнего уроженца Узбекистана для выполнения ремонтных работ в своем частном доме по улице Малобуньковская в подмосковном Ногинске. «Качеством работ женщина была недовольна. В день убийства — 31 октября — мужчина пришел к своей нанимательнице в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на очередные претензии нанес ей множественные ножевые ранения», — сказал источник.

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После этого рабочий забрал из дома погибшей ювелирные украшения и отнес их в ломбард, а на вырученные деньги приобрел наркотики. Затем он обратился в полицию и заявил, что нашел потерпевшую мертвой, но к преступлению не причастен.

«Выслушав версию мигранта, полицейские проверили ближайший ломбард и нашли там украшения убитой», — отметил источник. При этом сотрудники компании рассказали, что принес ювелирные изделия именно наемный работник, что и позволило заподозрить мужчину в преступлении.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина, в настоящее время задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже изобличен в преступлении и дал признательные показания.