Глава Подмосковья принял ряд кадровых решений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о добровольном досрочном прекращении полномочий министра строительного комплекса региона Сергея Пахомова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном правительстве в четверг, 9 ноября.

Документ Воробьев подписал 7 ноября. Кроме того, глава региона принял решение о совмещении должностей зампреда и министра строительного комплекса. На данную должность депутаты Московской областной думы согласовали кандидатуру Максима Фомина.

Пахомов занимал пост министра строительного комплекса с сентября 2015 года.

Фомин с октября 2013 года замещал должность председателя комитета по конкурентной политике Московской области. В декабре 2016 года был утвержден на должность заместителя председателя регионального правительства.

3 июля Максим Фомин сообщил, что около 2,5 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Московской области с начала года. Он подчеркнул, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов.