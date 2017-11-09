В ассортименте Levi’s появятся «змеиные» куртки

Американская марка Supreme совместно с брендом Levi’s выпустила коллекцию осень-зима 2017, в которую вошли джинсовые куртки и комбинезоны с узором под змеиную кожу. Об этом сообщает HighSnobiety.

Цены на одежду из линейки FW17 Supreme x Levi пока не сообщаются. Куртки и комбинезоны продаются в трех цветах: стандартном бежевом, розовом и голубом.

Материалы по теме Молодой, будешь? Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Levi's (Levi Strauss & Co.) основана предпринимателем Ливаем Строссом в 1853 году в Сан-Франциско. Компания первой запатентовала металлические заклепки на одежде (в 1873 году). Производит повседневную одежду, преимущественно из денима, а также обувь и аксессуары. Одна из самых узнаваемых моделей марки — джинсы 501. В середине мая 2016 года компания запустила в России официальный интернет-магазин.